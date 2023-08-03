Премьер Греции договорился с президентом Египта о создании Высшего совета сотрудничества

Премьер Греции Кириакос Мицотакис обсудил во время визита в Каир с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Восточном Средиземноморье, энергетические проекты и контакты в сфере трудовой миграции, а также договорился о создании Высшего совета

Премьер Греции Кириакос Мицотакис обсудил во время визита в Каир с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Восточном Средиземноморье, энергетические проекты и контакты в сфере трудовой миграции, а также договорился о создании Высшего совета сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Мицотакис заявил греческому телеканалу ERT-1.

Премьер отметил после встречи, что у лидеров двух стран была возможность обсудить все вопросы двустороннего сотрудничества и дать оценку геополитической ситуации в Восточном Средиземноморье. "У нас была возможность подтвердить, что Греция и Египет являются факторами стабильности в широком геополитическом регионе, а также обсудить новые перспективы сотрудничества, уделяя особое внимание вопросам энергетики, когда соединение между Грецией и Египтом посредством электрического кабеля является проектом, который, кажется, пользуется и поддержкой Европейского союза", - сказал Мицотакис.

По его словам, стороны также подтвердили намерение развивать сотрудничество в вопросах, связанных с рабочей силой. "Как известно, сейчас в нашей стране ощущается существенный дефицит рабочей силы, говорим ли мы о сырьевом секторе или говорим о строительстве. И мы выдвинули план по быстрой реализации этой первоначальной идеи сотрудничества в этой сфере", - сказал премьер.