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Премьер Госсовета КНР совершит первый за 7 лет визит в Новую Зеландию

Премьер Госсовета КНР совершит первый за 7 лет визит в Новую Зеландию Премьер Государственного совета КНР Ли Цян посетит с официальным визитом Новую Зеландию и проведет встречу с главой правительства этой страны.
Другие страны
10 июня 2024 г. 09:57
Премьер Госсовета КНР совершит первый за 7 лет визит в Новую Зеландию

Премьер Государственного совета КНР Ли Цян посетит с официальным визитом Новую Зеландию и проведет встречу с главой правительства этой страны.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон.

По его словам, это первый с 2017 года визит высокопоставленного представителя правительства Китая в страну.

"Новая Зеландия и Китай взаимодействуют там, где есть общие интересы, и говорят друг с другом откровенно и конструктивно в случае разногласий. Сложные глобальные обстоятельства обуславливают важность того, чтобы мы делились взглядами с КНР и вовлекали Пекин в решение ключевых вопросов", - подчеркнул Лаксон.

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