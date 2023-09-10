Премьер Госсовета Китая призвал ЕС объединиться для безопасности

Китай и ЕС должны объединиться, чтобы использовать стабильность своих отношений для защиты от неопределенности в мире.

Китай и ЕС должны объединиться, чтобы использовать стабильность своих отношений для защиты от неопределенности в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита G20 в Нью-Дели.

"Китай и ЕС, как две важные силы многополярного мира и два двигателя глобального развития, должны усилить единство и сотрудничество, чтобы использовать стабильность китайско-европейских отношений для защиты от неопределенности мировой обстановки", - сказал Ли Цян, слова которого приводит МИД КНР.

Он также отметил, что Китай готов сотрудничать с европейской стороной над организацией встречи лидеров Китая и ЕС, которая состоится в этом году, чтобы с помощью общения и консультаций укреплять доверие, разрешать разногласия, вместе вносить больше позитивного вклада в дело глобального мирного развития.