Премьер Гаити просит освободить часть наемников, подозреваемых в убийстве президента

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри призвал освободить подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза, если им не предъявлено официальное обвинение.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри призвал освободить подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза, если им не предъявлено официальное обвинение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление распространила канцелярия главы правительства.

"Глава правительства вновь заявляет о своем желании, чтобы все заключенные, которым не было предъявлено обвинение, были освобождены судами. Премьер-министр Ариэль Анри твердо привержен укреплению верховенства закона в стране, соблюдению прав человека, беспристрастному и справедливому правосудию с помощью полностью независимой судебной системы", - говорится в документе.

7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения неизвестных на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.