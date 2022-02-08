Премьер Гаити отказался уйти в отставку по требованию оппозиции

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри не планирует слагать полномочия, как того ранее потребовали представители оппозиции и Сенат.
"Ни у кого нет полномочий… решать в составе небольших комитетов, кто будет президентом или премьер-министром, - заявил политик. - Все, кто планирует использовать террористов и вооруженных бандитов для захвата власти, будут сами рассматриваться как террористы и вооруженные бандиты". Глава кабмина отметил, что называющие себя демократами должны озаботиться созданием нормальных условий для проведения выборов и решения экономических проблем страны.