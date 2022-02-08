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Премьер Гаити отказался уйти в отставку по требованию оппозиции

Премьер Гаити отказался уйти в отставку по требованию оппозиции Премьер-министр Гаити Ариэль Анри не планирует слагать полномочия, как того ранее потребовали представители оппозиции и Сенат.
Другие страны
8 февраля 2022 г. 08:32
Премьер Гаити отказался уйти в отставку по требованию оппозиции
Ариэль Анри

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри не планирует слагать полномочия, как того ранее потребовали представители оппозиции и Сенат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил политик в понедельник в эфире государственного телевидения республики

"Ни у кого нет полномочий… решать в составе небольших комитетов, кто будет президентом или премьер-министром, - заявил политик. - Все, кто планирует использовать террористов и вооруженных бандитов для захвата власти, будут сами рассматриваться как террористы и вооруженные бандиты". Глава кабмина отметил, что называющие себя демократами должны озаботиться созданием нормальных условий для проведения выборов и решения экономических проблем страны.

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