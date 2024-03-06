Премьер Гаити не может вернуться в страну из-за перестрелок вблизи аэропорта

Самолет премьер-министра Гаити Ариэля Анри, который возвращался в республику после визита в Кению, не смог приземлиться в аэропорту Порт-о-Пренса - столицы страны - из-за перестрелок.

Самолет премьер-министра Гаити Ариэля Анри, который возвращался в республику после визита в Кению, не смог приземлиться в аэропорту Порт-о-Пренса - столицы страны - из-за перестрелок.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Associated Press, лайнер сел на территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико.

По данным портала Haiti24, ранее власти Доминиканской Республики отказали в разрешении на посадку самолета с премьером на своей территории.

Столкновения банд и правоохранителей вблизи международного аэропорта столицы Гаити продолжаются с четверга. Они начались в момент отсутствия Анри в республике, когда тот летел в Кению для проведения переговоров об отправке международного контингента в его страну.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое в августе того же года унесло жизни свыше 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны.