Премьер Франции заявил о принятии проекта бюджета на 2025 год в обход парламента

Премьер-министр Франции Франсуа Байру в ходе национального собрания принял проект о бюджете на текущий год в обход голосования депутатов.
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"Ни одна страна не может жить без бюджета. Впервые с момента основания Пятой республики наша страна по-прежнему остается без бюджета. Это негативно повлияет на имидж Франции", - сказал Байру.
Отмечается, что статья Конституции 49.3 предоставляет возможность принятия бюджета без голосования депутатов.
По данным телеканала, 5 февраля состоится заседание по вотуму недоверия правительству Байру.
30 января, агентство Bloomberg сообщало, что экономики ФРГ и Франции продолжают сокращаться в связи со снижением доверия к правительствам стран. Согласно информации, ВВП Франции сократился на 0,1%. Отмечается, что в Париже главной проблемой является бюджетный кризис.