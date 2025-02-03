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Премьер Франции заявил о принятии проекта бюджета на 2025 год в обход парламента

Премьер Франции заявил о принятии проекта бюджета на 2025 год в обход парламента Премьер-министр Франции Франсуа Байру в ходе национального собрания принял проект о бюджете на текущий год в обход голосования депутатов.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 22:23
Премьер Франции заявил о принятии проекта бюджета на 2025 год в обход парламента

Премьер-министр Франции Франсуа Байру в ходе национального собрания принял проект о бюджете на текущий год в обход голосования депутатов.

Как передает Report, об этом сообщил французский телеканал BFM TV.

"Ни одна страна не может жить без бюджета. Впервые с момента основания Пятой республики наша страна по-прежнему остается без бюджета. Это негативно повлияет на имидж Франции", - сказал Байру.

Отмечается, что статья Конституции 49.3 предоставляет возможность принятия бюджета без голосования депутатов.

По данным телеканала, 5 февраля состоится заседание по вотуму недоверия правительству Байру.

30 января, агентство Bloomberg сообщало, что экономики ФРГ и Франции продолжают сокращаться в связи со снижением доверия к правительствам стран. Согласно информации, ВВП Франции сократился на 0,1%. Отмечается, что в Париже главной проблемой является бюджетный кризис.

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