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Премьер Франции заявил о намерении осуществить пенсионную реформу

Премьер Франции заявил о намерении осуществить пенсионную реформу Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс, вступивший в должность 3 июля, заявил о намерении осуществить в краткосрочной перспективе пенсионную реформу, которая была отложена в середине марта в связи с пандемией коронавируса.
Другие страны
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5 июля 2020 г. 14:20
Премьер Франции заявил о намерении осуществить пенсионную реформу

Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс, вступивший в должность 3 июля, заявил о намерении осуществить в краткосрочной перспективе пенсионную реформу, которая была отложена в середине марта в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Ж.Кастекс в воскресенье в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Крайне важные решения в настоящий момент находятся в поле нашего зрения. Занятость населения, которая, конечно, в нынешних условиях требует особого внимания, преобразования в системе здравоохранения. К этому необходимо добавить реформы, касающиеся пенсионного вопроса, и темы страхования на случай безработицы", - отметил Ж.Кастекс.

Комментируя обеспокоенность французских профсоюзов относительно пенсионной реформы, Кастекс отметил, что этот вопрос "будет пересмотрен с учетом новых обстоятельств", связанных с пандемией. Кризис, вызванный последствиями распространения коронавируса, "значительно усугубил ситуацию с пенсионными режимами". "Я хочу возобновить диалог с социальными партнерами, это очень важно. Сможем ли мы решить эти вопросы в краткосрочной перспективе? Это то, чего я хочу", - сказал премьер.

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