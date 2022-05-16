Премьер Франции в понедельник подаст президенту прошение об отставке

Премьер-министр Франции Жан Кастекс подаст президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке в понедельник около 16:00 по местному времени.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс подаст президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке в понедельник около 16:00 по местному времени.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Всего в списке возможных кандидатов на пост главы правительства значатся по меньшей мере пять имен. Одним из главных претендентов на эту должность французские эксперты называют нынешнего министра труда, занятости и интеграции Элизабет Борн. Также высокие шансы возглавить кабинет, по оценкам аналитиков, имеют глава региона Большой Реймс Катрин Вотрен и заместитель председателя Сената (верхней палаты парламента) Валери Летар. В список Макрона, по сведениям экспертов, входят генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле и руководитель организации UNITAID, курирующей программы финансирования борьбы с эпидемиями, Марисоль Турен.

Новому премьеру, указывают в президентском окружении, предстоит уже в ближайшие дни возглавить избирательную кампанию партии власти в связи с приближающимися выборами в Национальное собрание (нижнюю палату парламента), которые пройдут в два тура 12 и 19 июня.