Макрон не принял отставку Атталя

Премьер Франции Габриэль Атталь прибыл в Елисейский дворец для встречи с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил оставить премьера Габриэля Атталя на своем посту.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

По данным агентства Agence France-Presse, Макрон попросил премьера "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране".

13.36

Премьер Франции Габриэль Атталь прибыл в Елисейский дворец для встречи с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Ожидается, что он подаст Макрону прошение об отставке. В случае, если его отставка будет принята, то Атталь продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового главы правительства.

35-летний Атталь занял данный пост с января этого года. На прошедших выборах он был избран депутатом в 10-м избирательном округе От-де-Сен, набрав 58,23% голосов.