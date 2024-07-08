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Макрон не принял отставку Атталя

Макрон не принял отставку Атталя Премьер Франции Габриэль Атталь прибыл в Елисейский дворец для встречи с президентом страны Эмманюэлем Макроном.
Другие страны
8 июля 2024 г. 14:20
Макрон не принял отставку Атталя

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил оставить премьера Габриэля Атталя на своем посту.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

По данным агентства Agence France-Presse, Макрон попросил премьера "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране".

13.36

Премьер Франции Габриэль Атталь прибыл в Елисейский дворец для встречи с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Ожидается, что он подаст Макрону прошение об отставке. В случае, если его отставка будет принята, то Атталь продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового главы правительства.

35-летний Атталь занял данный пост с января этого года. На прошедших выборах он был избран депутатом в 10-м избирательном округе От-де-Сен, набрав 58,23% голосов.

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