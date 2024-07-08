Макрон не принял отставку Атталя

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил оставить премьера Габриэля Атталя на своем посту.
Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.
По данным агентства Agence France-Presse, Макрон попросил премьера "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране".
Премьер Франции Габриэль Атталь прибыл в Елисейский дворец для встречи с президентом страны Эмманюэлем Макроном.
Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.
Ожидается, что он подаст Макрону прошение об отставке. В случае, если его отставка будет принята, то Атталь продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового главы правительства.
35-летний Атталь занял данный пост с января этого года. На прошедших выборах он был избран депутатом в 10-м избирательном округе От-де-Сен, набрав 58,23% голосов.