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Премьер Франции в 22-й раз приняла закон в обход парламента

Премьер Франции в 22-й раз приняла закон в обход парламента Премьер-министр Франции Элизабет Борн применила статью конституции 49.3 для запуска процедуры принятия законопроекта о бюджете Франции на 2024 год без голосования.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 06:52
Премьер Франции в 22-й раз приняла закон в обход парламента

Премьер-министр Франции Элизабет Борн применила статью конституции 49.3 для запуска процедуры принятия законопроекта о бюджете Франции на 2024 год без голосования.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Элизабет Борн вновь прибегла к статье 49.3 конституции в отношении всего текста законопроекта в новом чтении в национальном собрании", - указывает телеканал.

Левая партия "Непокорившаяся Франция" заявила, что выдвинет вотум недоверия правительству. Если он будет отклонен, законопроект будет считаться принятым. Окончательное одобрение законопроекта о бюджете Франции на 2024 год через введение в действие статьи 49.3 конституции ожидается в конце следующей недели, говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что за время своего пребывания на посту премьер-министра Элизабет Борн применяла статью 49.3 французской конституции уже 22 раза.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın Baş naziri büdcəni parlamentdə səsvermə olmadan qəbul edib

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