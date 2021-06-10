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Премьер Франции ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Премьер Франции ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19 Премьер-министр Франции Жан Кастекс вынужден уйти на 7-дневную самоизоляцию после возможного контакта с человеком, у которого был обнаружен COVID-19.
Другие страны
10 июня 2021 г. 00:52
Премьер Франции ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19
Жан Кастекс

Премьер-министр Франции Жан Кастекс вынужден уйти на 7-дневную самоизоляцию после возможного контакта с человеком, у которого был обнаружен COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse.

"Сегодня вечером премьер-министр сдал тест на коронавирус, результат отрицательный. Тем не менее, поскольку у него был контакт, он помещен в изоляцию на семь дней в соответствии с санитарными правилами", - приводит агентство слова представителя офиса главы правительства. Собеседник агентства не уточнил, с кем именно контактировал Кастекс, однако напомнил, что премьер-министр уже получил одну дозу вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

Это уже второй раз, когда глава правительства Франции уходит на карантин. В прошлый раз это произошло в декабре после того, как президент страны Эмманюэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус.

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