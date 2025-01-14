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Премьер Франции: Страна за всю свою историю не имела столь значительного госдолга

Премьер Франции: Страна за всю свою историю не имела столь значительного госдолга Франция за всю свою историю не имела столь значительного госдолга.
Другие страны
14 января 2025 г. 19:27
Премьер Франции: Страна за всю свою историю не имела столь значительного госдолга

Франция за всю свою историю не имела столь значительного госдолга.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Франсуа Байру.

"Еще никогда в своей истории Франция не имела столь большой задолженности. Долг навис над Францией как дамоклов меч", - сказал он.

Премьер указал, что неуклонный рост задолженности происходил при каждом из современных президентов Франции.

Ранее стало известно, что госдолг Франции достиг уровня €3,3 трлн, что составляет 113,7% ВВП. При этом объем задолженности республики в 2003 году составлял около €1 трлн.

Байру признал, что отсутствие финансирования сказывается на всех сферах жизни, включая образование, здравоохранение, культуру и помощь заморским территориям Франции.

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Версия на английском языке PM: France never had such significant public debt in its entire history
Версия на азербайджанском языке Fransanın baş naziri: Ölkənin heç vaxt bu qədər dövlət borcu olmayıb

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