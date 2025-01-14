Премьер Франции: Страна за всю свою историю не имела столь значительного госдолга

Франция за всю свою историю не имела столь значительного госдолга.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Франсуа Байру.
"Еще никогда в своей истории Франция не имела столь большой задолженности. Долг навис над Францией как дамоклов меч", - сказал он.
Премьер указал, что неуклонный рост задолженности происходил при каждом из современных президентов Франции.
Ранее стало известно, что госдолг Франции достиг уровня €3,3 трлн, что составляет 113,7% ВВП. При этом объем задолженности республики в 2003 году составлял около €1 трлн.
Байру признал, что отсутствие финансирования сказывается на всех сферах жизни, включая образование, здравоохранение, культуру и помощь заморским территориям Франции.