Премьер Франции: Страна за всю свою историю не имела столь значительного госдолга

Франция за всю свою историю не имела столь значительного госдолга.

Франция за всю свою историю не имела столь значительного госдолга.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Франсуа Байру.

"Еще никогда в своей истории Франция не имела столь большой задолженности. Долг навис над Францией как дамоклов меч", - сказал он.

Премьер указал, что неуклонный рост задолженности происходил при каждом из современных президентов Франции.

Ранее стало известно, что госдолг Франции достиг уровня €3,3 трлн, что составляет 113,7% ВВП. При этом объем задолженности республики в 2003 году составлял около €1 трлн.

Байру признал, что отсутствие финансирования сказывается на всех сферах жизни, включая образование, здравоохранение, культуру и помощь заморским территориям Франции.