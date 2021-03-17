Премьер Франции сообщил о начале третьей волны пандемии COVID-19

Франция столкнулась с третьей волной пандемии коронавируса.

Франция столкнулась с третьей волной пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, так считает премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Франция вступила в своего рода третью волну", - сказал Кастекс, чьи слова приводит местный телеканал. По его словам, этот этап "характеризуется многочисленными штаммами" коронавируса.

Отметим, что во Франции уже несколько месяцев действуют строгие ограничительные меры для замедления распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на это в последние недели темпы распространения COVID-19 вызывают тревогу у экспертов.

Накануне сообщалось, что в Парижском регионе в отделениях интенсивной терапии больниц находятся 1 тыс. 152 пациента с коронавирусной инфекцией, что выше антирекорда, зафиксированного во время второй волны пандемии COVID-19 осенью прошлого года.