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Премьер Франции проводит новый раунд консультаций о составе правительства

Премьер Франции проводит новый раунд консультаций о составе правительства Премьер-министр Франции Мишель Барнье продолжает обсуждения с политическими деятелями в попытках определить состав нового правительства.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 17:22
Премьер Франции проводит новый раунд консультаций о составе правительства

Премьер-министр Франции Мишель Барнье продолжает обсуждения с политическими деятелями в попытках определить состав нового правительства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеканал BFM TV.

Сообщалось, что в понедельник во второй половине дня Барнье примет в своей резиденции представителей фракции LIOT (независимые депутаты и представители заморских территорий).

Ранее в понедельник президент страны Эмманюэль Макрон принял премьер-министра в Елисейском дворце.

Барнье также созвонился с председателем пропрезидентской коалиции в Национальном собрании, экс-премьером Габриэлем Атталем. "Они оба нацелены на развитие государства", - заявили в окружении Атталя.

В пятницу Барнье встретился с представителями партии "Республиканцы" и блока президентских сил "Вместе".

На минувшей неделе Макрон назначил Барнье, представляющего правую партию "Республиканцы", новым премьер-министром страны. Чтобы успешно работать, такой кабинет министров должен будет в парламенте получать поддержку сторонников Макрона, депутатов от "Республиканцев", а также - крайне правой партии "Национальное объединение".

Барнье занимал пост главы МИД Франции в период с 2004 по 2005 год. После этого он возглавлял министерство сельского хозяйства Франции, а также был главным переговорщиком ЕС по Brexit.

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