Премьер Франции призвала всех министров немедленно вернуться в Париж

Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала всех членов кабмина немедленно вернуться в Париж, если они отправились в рабочие поездки, из-за массовых беспорядков в городах по всей республике.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала всех членов кабмина немедленно вернуться в Париж, если они отправились в рабочие поездки, из-за массовых беспорядков в городах по всей республике.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник в правительстве.

По его сведениям, министрам предписано оставаться в Париже на протяжении всех выходных. "Мы ожидаем, что сегодня вечером будет очень тяжело", - заявил источник.

Ранее премьер-министр уже распорядилась отменить неприоритетные поездки до нового распоряжения. Это было сделано в четверг после совещания с участием президента Эмманюэля Макрона, созванного в связи с резким всплеском насилия на улицах французских городов.