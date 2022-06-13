Премьер Франции призвала к мобилизации сторонников во втором туре парламентских выборов

Премьер-министр Франции Элизабет Борн вышла во второй тур парламентских выборов в своем округе департамента Кальвадос.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн вышла во второй тур парламентских выборов в своем округе департамента Кальвадос.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на фоне низкой явки и небольшого отрыва от главного соперника из коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) она призвала сторонников мобилизовать усилия перед вторым туром.

"На фоне ситуации в мире и военных действий у порога Европы мы не можем пойти на риск нестабильности и неопределенности", - подчеркнула Борн, выступая в воскресенье с речью перед сторонниками в Париже. Она с сожалением отметила, что "практически каждый второй француз не пришел на участок для голосования", подчеркнув, что "с этим нельзя мириться", и призвала голосовать за нее и представителей правящей коалиции "Вперед!" во втором туре 19 июня.

"На сегодняшний день мы единственная политическая сила, способная получить большинство в парламенте. Это сильное и очевидное большинство позволило бы нам реагировать на срочные вызовы, стоящие перед французами, и откликнуться на проблемы будущего", - сказала Борн.