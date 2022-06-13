О нас

Премьер Франции призвала к мобилизации сторонников во втором туре парламентских выборов

Премьер Франции призвала к мобилизации сторонников во втором туре парламентских выборов Премьер-министр Франции Элизабет Борн вышла во второй тур парламентских выборов в своем округе департамента Кальвадос.
Другие страны
13 июня 2022 г. 08:26
Премьер Франции призвала к мобилизации сторонников во втором туре парламентских выборов

Премьер-министр Франции Элизабет Борн вышла во второй тур парламентских выборов в своем округе департамента Кальвадос.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на фоне низкой явки и небольшого отрыва от главного соперника из коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) она призвала сторонников мобилизовать усилия перед вторым туром.

"На фоне ситуации в мире и военных действий у порога Европы мы не можем пойти на риск нестабильности и неопределенности", - подчеркнула Борн, выступая в воскресенье с речью перед сторонниками в Париже. Она с сожалением отметила, что "практически каждый второй француз не пришел на участок для голосования", подчеркнув, что "с этим нельзя мириться", и призвала голосовать за нее и представителей правящей коалиции "Вперед!" во втором туре 19 июня.

"На сегодняшний день мы единственная политическая сила, способная получить большинство в парламенте. Это сильное и очевидное большинство позволило бы нам реагировать на срочные вызовы, стоящие перед французами, и откликнуться на проблемы будущего", - сказала Борн.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Главком ВСУ призвал США предоставить больше артиллерийских систем
Главком ВСУ призвал США предоставить больше артиллерийских систем
13 июня 2022 г. 08:09
В Италии провалился референдум по вопросам правосудия
В Италии провалился референдум по вопросам правосудия
13 июня 2022 г. 07:44
В Северной Атлантике начинаются противолодочные учения НАТО
В Северной Атлантике начинаются противолодочные учения НАТО
13 июня 2022 г. 07:12
В Канаде число случаев заражения людей оспой обезьян возросло до 112
В Канаде число случаев заражения людей оспой обезьян возросло до 112
13 июня 2022 г. 06:27
В Венесуэле выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Венесуэле выявили первый случай заражения оспой обезьян
13 июня 2022 г. 04:58
Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Во Франции завершился первый тур выборов в парламент
Во Франции завершился первый тур выборов в парламент
13 июня 2022 г. 02:55
Стрельба в штате Огайо, погиб один человек
Стрельба в штате Огайо, погиб один человек
13 июня 2022 г. 02:23
В Словакии разбился спортивный самолет, есть погибший
В Словакии разбился спортивный самолет, есть погибший
13 июня 2022 г. 00:28
Двух сотрудников аэропорта убили в Афганистане
Двух сотрудников аэропорта убили в Афганистане
12 июня 2022 г. 23:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi