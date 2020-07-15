Премьер Франции представил программу правительства

Новое правительство Франции сосредоточит свои усилия на возрождении экономики, помощи молодому поколению и борьбе с зарубежным влиянием в национальной промышленности.

Новое правительство Франции сосредоточит свои усилия на возрождении экономики, помощи молодому поколению и борьбе с зарубежным влиянием в национальной промышленности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая перед депутатами Национального собрания (нижняя палата парламента).

Как указывают политические обозреватели, эта программа рассчитана на оставшиеся 600 дней первого срока президента Франции Эмманюэля Макрона.

По словам премьер-министра, за время пандемии коронавируса "промышленность страны сильно ослабла". "Мы слишком зависим от наших иностранных партнеров и недостаточно представлены в некоторых стратегических секторах, - констатировал он. - В рамках плана поддержки экономики мы выделим 40 млрд евро, чтобы изменить ситуацию". Как пояснил Кастекс, эта сумма включает в себя как налоговые льготы для предприятий, так и прямую финансовую помощь предприятиям.

Кроме того, продолжил он, 20 млрд евро будет потрачено на модернизацию производства, которое должно стать более экологичным и ремонт некоторых помещений, включая школы и дома престарелых. "Реновационные работы будут организованы в 300 городах страны", - добавил премьер. Также по его словам, на медицинскую сферу будет выделено дополнительно 6 млрд. евро. Премьер напомнил, что ранее правительство уже объявило о списании долгов госпиталей в 13 млрд.

Премьер подчеркнул, что создание рабочих мест, особенно для молодых, станет приоритетом для нового правительства. "Одной из мер поддержки молодежи станут льготные обеды в университетских столовых, цена которых будет отныне ограничена 1 евро", - отметил он. Он также добавил, что 1,5 млрд евро планируется израсходовать на обучающие программы и программы переподготовки населения.

Кроме того, поддержку получат туризм, спорт и культура. "Эти сферы жизни общества особенно пострадали от кризиса, и они должны получить поддержку государства", - сказал Кастекс.

Правительство Франции намерено в краткие сроки воссоздать в своем составе Генеральный комиссариат планирования, аналог которого был создан во Франции в эпоху, когда временное правительство возглавлял генерал Шарль де Голль, тогда в круг задач комиссариата входили экономический анализ и разработка мер по развитию народного хозяйства.

"Мы постепенно утратили способность долгосрочного прогнозирования, планирования нашей экономической политики", - отметил он и объявил о создании Генерального комиссариата планирования. "Президент республики поставил задачу быстро создать такую структуру", - подчеркнул Кастекс.

По его словам, правительство уже в пятницу начнет консультации на этот счет. Их цель, подчеркнул Кастекс, "обсудить план перезапуска экономики после кризиса, вызванного пандемией".

Кастекс также пообещал, что правительство Франции представит осенью проект закона о борьбе с сепаратизмом.

"Проект закона против сепаратизма будет внесен на рассмотрение Совета министров после летних отпусков", - сообщил он и добавил, что такой акт призван противодействовать группам, пытающимся создать противовес обществу на этнической или религиозной основе.

Он назвал борьбу против радикального исламизма важной задачей нового французского правительства. "Республика является стержнем общества, ни одна религия, ни одна доктрина, ни одна группа не могут посягать на законы республики", - подчеркнул премьер.

По итогам оглашения программы кабинета Кастекса, большинство депутатов Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) выразили доверие правительству.

В поддержку правительство и его политики высказались 345 депутатов, 177 выступили против, еще 43 воздержались. Таким образом программа кабинета была поддержана.