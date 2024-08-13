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Премьер Франции предложил партиям создать новую коалицию в парламенте

Премьер Франции предложил партиям создать новую коалицию в парламенте Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил руководству всех парламентских групп в Национальном собрании (нижней палате парламента) создать новую правящую коалицию без участия партий "Национальное объединение" и "Неподчинившаяся Франция".
Другие страны
13 августа 2024 г. 17:36
Премьер Франции предложил партиям создать новую коалицию в парламенте

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил руководству всех парламентских групп в Национальном собрании (нижней палате парламента) создать новую правящую коалицию без участия партий "Национальное объединение" и "Неподчинившаяся Франция".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Мы должны найти новый путь для дальнейшей работы в Национальном собрании, через диалог и преодоление привычных разногласий", - говорится в письме, которое от имени премьера разослал лидерам политических групп нынешний глава МИД и по совместительству генеральный секретарь президентской партии "Ренессанс" Стефан Сежурне.

Послание получили, в частности, Лоран Вокье ("Республиканские правые"), Андре Шассень ("Левые демократы и республиканцы"), Сирьель Шатлен ("Экологисты и социалисты"), Стефан Ленорман ("Независимые депутаты и представители заморских территорий Франции", LIOT), и Борис Валло ("Социалисты и блокирующиеся группы").

В нем глава правительства, который сам после досрочных парламентских выборов является также главой парламентской фракции президентской партии "Ренессанс", обозначил основные направления совместной работы в рамках будущей коалиции. Речь идет о восстановлении государственных счетов и укреплении экономического суверенитета, защите ценностей и светскости, обновлении институтов. Также он предложил позаботиться о качестве жизни французов, их покупательной способности, жилье, трудоустройстве, окружающей среде и безопасности. Также он упомянул вопросы, связанные с образованием и здравоохранением.

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