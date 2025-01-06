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Премьер Франции посетит Китай для решения вопроса с поставками коньяка

Премьер Франции посетит Китай для решения вопроса с поставками коньяка Премьер-министр Франции Франсуа Байру отправится в Китай, чтобы обсудить торговые споры, угрожающие продажам коньяка в стране.
Другие страны
6 января 2025 г. 17:10
Премьер Франции посетит Китай для решения вопроса с поставками коньяка

Премьер-министр Франции Франсуа Байру отправится в Китай, чтобы обсудить торговые споры, угрожающие продажам коньяка в КНР.

Как передает Reprot со ссылкой на Reuters об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил сегодня на ежегодной встрече с французскими послами.

При этом Макрон не указал сроки визита Байру в Китай.

В октябре 2024 года Европейский союз ввел пошлины на китайские электромобили в размере до 45%. Через несколько дней Пекин ввел ответные тарифы на импорт коньяка, что было расценено как ответ Франции, которая являлась одним из главных сторонников ввода пошлин против Китая.

Пекин, в частности, потребовал от импортеров бренди из ЕС выплатить депозиты в размере от 30 до 40 %, что ударило по французским компаниям, включая Hennessy (LVMH.PA), Pernod Ricard (PERP.PA), и Remy Cointreau (RCOP.PA).

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Версия на английском языке French PM will go to China to seek progress on cognac trade dispute, Macron says
Версия на азербайджанском языке Fransa Çinlə ticarət mübahisələrini həll etməyə çalışır

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