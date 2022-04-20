Премьер Франции подаст в отставку после президентских выборов

Премьер-министр Франции Жан Кастекс планирует вскоре после завершения президентских выборов во Франции направить президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс планирует вскоре после завершения президентских выборов во Франции направить президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке.

Как передает Report, об этом французский премьер сообщил в эфире радиостанции France Inter .

"В ближайшие дни после выборов я в соответствии с традицией подам президенту прошение об отставке моего правительства", - заявил он.

Главой правительства Кастекс, занимавший до этого пост заместителя руководителя президентской администрации, был назначен в июле 2020 года. Он сменил в качестве премьер-министра Эдуара Филиппа, который до этого возглавлял правительственный кабинет в течение трех лет.