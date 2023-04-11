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Премьер Франции отложила визит в Канаду из-за протестов в стране в связи с пенсионной реформой

Премьер Франции отложила визит в Канаду из-за протестов в стране в связи с пенсионной реформой Премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла решение перенести визит в Канаду, запланированный на 19 апреля, из-за протестов в стране в связи с пенсионной реформой.
Другие страны
11 апреля 2023 г. 05:46
Премьер Франции отложила визит в Канаду из-за протестов в стране в связи с пенсионной реформой

Премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла решение перенести визит в Канаду, запланированный на 19 апреля, из-за протестов в стране в связи с пенсионной реформой.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники в правительстве.

В ходе предполагавшегося визита Борн должна была провести переговоры со своим канадским коллегой Джастином Трюдо. Глава кабмина "предпочла не покидать Францию" в ближайшее время. Как утверждает издание, визит "может состояться в следующем месяце".

Борн ожидает решения Конституционного совета, который должен 14 апреля вынести вердикт по вопросу соответствия пенсионной реформы основному закону республики. После этого, по данным Le Figaro, премьер должна провести встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın Baş naziri ölkədəki vəziyyətə görə Kanadaya səfərini təxirə salıb

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