Премьер Франции не исключил сокращение дефицита бюджета за счет богатых

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил о готовности обязать граждан и компании с наибольшими доходами приложить дополнительные усилия для сокращения дефицита бюджета страны.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил о готовности обязать граждан и компании с наибольшими доходами приложить дополнительные усилия для сокращения дефицита бюджета страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на конференции профсоюза CFDT в Буасси-ла-Ривьер.

"Когда ваши средства более значительны, ваш вклад в оздоровление государственных финансов также должен быть более значительным. Именно поэтому от самых обеспеченных будут требовать особых усилий, а налоговые льготы будут отменены во всех случаях, когда они будут признаны несправедливыми и ненужными", - подчеркнул Байру.

Премьер также отметил, что намерен поставить на голосование в Национальном собрании вопрос доверия правительству 8 сентября. По его словам, это решение принято осознанно, так как финансовая система страны находится под угрозой.

Он также упомянул намерение передать управление ключевыми элементами системы социальной защиты - страхованием по безработице и пенсионным обеспечением - социальным партнерам, то есть представителям бизнеса и профсоюзов.