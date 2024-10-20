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Премьер Франции не исключает возможности принять госбюджет в обход парламента

Премьер Франции не исключает возможности принять госбюджет в обход парламента Премьер-министр Франции Мишель Барнье допустил, что законопроект о бюджете республики на 2025 год может быть принят в обход парламента в соответствии со статьей 49.3 конституции, позволяющей принимать законы без голосования.
Другие страны
20 октября 2024 г. 18:10
Премьер Франции не исключает возможности принять госбюджет в обход парламента

Премьер-министр Франции Мишель Барнье допустил, что законопроект о бюджете республики на 2025 год может быть принят в обход парламента в соответствии со статьей 49.3 конституции, позволяющей принимать законы без голосования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche (JDD).

"В случае, если парламент зайдет в тупик, затягивание принятия бюджета могло бы парализовать работу государства, подорвать управление госфинансами и поставить под угрозу кредитоспособность Франции. Таким образом, статья 49.3 позволяет избежать этого", - сказал Барнье.

Он добавил, что у Франции нет другого выхода, кроме как сократить дефицит бюджета и государственные расходы.

"Напоминаю, что государственный долг составляет 3,2 трлн евро, и только по процентам мы выплатим в этом году 56 млрд евро. Это 800 евро на каждого француза вне зависимости от его возраста. Это уже просто невыносимо", - подчеркнул глава премьер.

Согласно планам правительства, совокупные доходы бюджета в будущем году могут составить 536 млрд евро, а расходы - 684 млрд евро. Так, дефицит может составить 148 млрд евро.

Французский экономист, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук академик Жак Сапир отмечает, что экономическая ситуация в республике тяжелая.

"Перспектива дефолта не стоит на повестке дня, - подчеркнул он. - Но дефицит вышел из-под контроля".

По словам Сапира, ситуация остается хрупкой и может значительно ухудшиться в следующем году. "Если в 2025 году произойдет непредвиденное событие, например усугубление рецессии в Германии с негативными экономическими последствиями для Франции или резкий рост цен на сырье, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, то части ожидаемых доходов просто не будет и дефицит окажется больше, чем ожидалось", - сказал он.

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