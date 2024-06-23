Премьер Франции исключил отставку Макрона после парламентских выборов

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь исключил отставку президента республики Эмманюэля Макрона после внеочередных парламентских выборов.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь исключил отставку президента республики Эмманюэля Макрона после внеочередных парламентских выборов.

Как передает Report , об этом французский премьер рассказал в интервью газете Le Parisien.

"Каким бы ни был результат, президент останется на посту. Единственный вопрос - кто станет премьер-министром и получит большинство в парламенте", - сказал Атталь.

Премьер считает, что "Франция находится на перекрестке истории". "Нам необходимо вернуться к главному - ее ценностям", - отметил глава правительства.

Напомним, что 9 июня Макрон принял решение распустить Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента) на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Первый тур досрочных выборов в Национальное собрание состоится 30 июня, второй - 7 июля.