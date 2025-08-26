Премьер Франции допустил возможность роспуска парламента

О нас

Другие страны
26 августа 2025 г. 16:33
Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает возможным роспуск парламента президентом Эмманюэлем Макроном в случае выражения недоверия правительству на голосовании 8 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По их данным, премьер сказал о том, что "президент Республики не желает этого, однако в любом случае роспуск парламента остается версией развития событий".

Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие.

Версия на азербайджанском языке Fransanın Baş naziri parlamentin buraxılması ehtimalını istisna etməyib

