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Премьер-министр Франции подала в отставку

Премьер-министр Франции подала в отставку Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку.
Другие страны
8 января 2024 г. 21:21
Премьер-министр Франции подала в отставку

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он также поблагодарил Борн за работу на посту премьер-министра.

В коммюнике Елисейского дворца говорится, что Борн продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

"Элизабет Борн подала президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, которое было принято, - указывается в документе. - Вместе с другими членами кабинета министров она будет и далее исполнять текущие обязанности до назначения нового правительства".

Борн возглавляла кабмин Франции с мая 2022 года.

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