Премьер Финляндии: Украину ждет светлое будущее в составе НАТО и ЕС

Украина может рассчитывать на светлое будущее в составе НАТО и ЕС, об этом говорит готовность страны к реформам.

Украина может рассчитывать на светлое будущее в составе НАТО и ЕС, об этом говорит готовность страны к реформам.

Как передает Report со ссылкой на Yle , об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"Украина победит с помощью Запада и страну ждет светлое будущее в составе ЕС и НАТО, поскольку она готова к реформам", - сказала премьер-министр.

По ее словам, президент России Владимир Путин и другие виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности.

"Россия проиграет эту войну. Ответственность за нее лежит только на РФ. Каждый день Россия убивает мирных жителей, намеренно убивает мирных жителей. Людей насилуют, детей массово депортируют. За все эти действия виновные также должны быть наказаны", - отметила Марин.

Она также подчеркнула, что война в Украине закончится, когда Россия выведет свои войска. Война не должна превратиться в замороженный конфликт.

"Путь к прочному миру – это прекращение РФ военных действий. Только это открывает путь к переговорам и шагам к миру", - добавила глава правительства Финляндии.

Напомним, что Финляндия решила передать Украине три танка Leopard 2R для разминирования территорий в рамках нового пакета помощи. Вместо этого страна приобретет новые танки у Германии.