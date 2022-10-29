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Премьер Финляндии сочла маловероятным размещение ядерного оружия в стране

Премьер Финляндии сочла маловероятным размещение ядерного оружия в стране Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью Yle, что не считает вероятным размещение в стране ядерного оружия при вступлении в НАТО.
Другие страны
29 октября 2022 г. 17:43
Премьер Финляндии сочла маловероятным размещение ядерного оружия в стране

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью Yle, что не считает вероятным размещение в стране ядерного оружия при вступлении в НАТО.

Об этом передает Report со ссылкой на РБК.

"Я считаю очень важным, чтобы мы заранее не навязывали условия такого рода и не пытались ограничить наше собственное пространство для маневра, когда речь идет о постоянных базах или вопросах ядерного оружия", - сказала она.

По ее словам, маловероятно что ядерное оружие когда-либо попадет на финскую землю, однако будущие власти Финляндии могут считать иначе, указала она.

Премьер также подчеркнула, что Финляндия и Турция не имеют нерешенных вопросов, мешающих вступлению в НАТО. Она выразила надежду на достижение прогресса по данному вопросу в ближайшее время.

Финляндия подала заявку на членство в НАТО одновременно со Швецией в мае этого года. Решение о вступлении страны в альянс уже поддержали почти все страны, однако Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Finlandiyada nüvə silahının yerləşdirilməsi ehtimalı azdır”

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