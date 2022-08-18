Премьер Финляндии подверглась резкой критике из-за видео с вечеринки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала после того, как в сети появилось видео ее вечеринки с друзьями.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала после того, как в сети появилось видео ее вечеринки с друзьями.

Как передает Report, об этом сообщает Asianet Newsable.

На видео Марин пьет, танцует, поет и веселится в компании других людей. Отмечается, что многие финны сочли поведение 36-летней женщины недостойным премьера страны.

Сама Марин в эфире телекомпании Yle заявила, что не видит ничего предосудительного в видеозаписях из социальных сетей, на которых она вселится в компании друзей. Она отметила, что на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, которые могут вести обычную жизнь.

"У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста. Сожалею, что эти видео стали достоянием общественности. Они были сняты на одной из вечеринок с друзьями несколько недель назад. Мы отрывались, танцевали и пели", — оправдала себя премьер.

Это уже не первый подобный скандал с участием Марин. В декабре 2021 года в Финляндии разразился скандал из-за того, что премьер провела вечер в ночном клубе, будучи зараженной коронавирусом, о чем она узнала позже.