Премьер Финляндии поддержала идею возведения забора на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала планы пограничной службы республики по возведению ограждений на некоторых участках границы с Россией.
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"Я считаю, что по этому вопросу все еще необходим парламентский консенсус, например между парламентскими партиями. Однако предпосылки для принятия решения имеются", - сказала она. Марин также отметила, что "речь идет не о быстром процессе" и на возведение ограждений потребуется "несколько лет".
По мнению премьера, строительство забора не будет сопряжено с усилением напряженности в отношениях между Финляндией и Россией.
"Европа находится в состоянии войны. Трудно представить еще более напряженную ситуацию", - считает она.
Пограничная служба республики сообщала ранее, что речь идет о строительстве забора в юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Ведомство планирует оградить порядка 10-20% границы протяженностью 1 300 км. Таким образом, длина забора составит от 130 до 260 км. Предполагается, что конструкция сможет простоять около 50 лет.