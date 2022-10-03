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Премьер Финляндии поддержала идею возведения забора на границе с Россией

Премьер Финляндии поддержала идею возведения забора на границе с Россией Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала планы пограничной службы республики по возведению ограждений на некоторых участках границы с Россией.
Другие страны
3 октября 2022 г. 21:14
Премьер Финляндии поддержала идею возведения забора на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала планы пограничной службы республики по возведению ограждений на некоторых участках границы с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, слова премьера приводит местный телеканал Yle.

"Я считаю, что по этому вопросу все еще необходим парламентский консенсус, например между парламентскими партиями. Однако предпосылки для принятия решения имеются", - сказала она. Марин также отметила, что "речь идет не о быстром процессе" и на возведение ограждений потребуется "несколько лет".

По мнению премьера, строительство забора не будет сопряжено с усилением напряженности в отношениях между Финляндией и Россией.

"Европа находится в состоянии войны. Трудно представить еще более напряженную ситуацию", - считает она.

Пограничная служба республики сообщала ранее, что речь идет о строительстве забора в юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Ведомство планирует оградить порядка 10-20% границы протяженностью 1 300 км. Таким образом, длина забора составит от 130 до 260 км. Предполагается, что конструкция сможет простоять около 50 лет.

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