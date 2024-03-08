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Премьер Финляндии не договорился с профсоюзами об отмене забастовок

Премьер Финляндии не договорился с профсоюзами об отмене забастовок Переговоры главы финского правительства Петтери Орпо с лидерами профсоюзов об отмене серии забастовок, запланированных с 11 марта, не увенчались успехом.
Другие страны
8 марта 2024 г. 21:59
Премьер Финляндии не договорился с профсоюзами об отмене забастовок

Переговоры главы финского правительства Петтери Орпо с лидерами профсоюзов об отмене серии забастовок, запланированных с 11 марта, не увенчались успехом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в ходе брифинга для прессы по итогам встречи

"Я настоятельно призывал отменить очень дорогостоящие забастовки, запланированные на следующую неделю. Сейчас не время бастовать, потому что стачки не влияют на решения правительства. Мы считаем вещи, включенные в государственную программу, абсолютно необходимыми. Речь идет о благополучии Финляндии", - сказал он.

Председатель Центрального объединения профсоюзов Финляндии SAK Яркко Элоранта сообщил, что планы остаются в силе.

"Забастовки состоятся", - добавил он.

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