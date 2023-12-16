О нас

Премьер Финляндии назвал наплыв беженцев на границе с РФ "атакой на суверенитет"

Премьер Финляндии назвал наплыв беженцев на границе с РФ "атакой на суверенитет" Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что наплыв беженцев на границе с Россией является атакой на суверенитет Финляндии и ЕС.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 15:14
Премьер Финляндии назвал наплыв беженцев на границе с РФ атакой на суверенитет

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что наплыв беженцев на границе с Россией является "атакой на суверенитет Финляндии и ЕС".

Как передает Report, об этом сообщает Yle.

"Это явная атака на суверенитет Финляндии и Евросоюза, на наши границы", — заявил Орпо.

Он отметил, что такой наплыв беженцев является небывалым для Финляндии. При этом он утверждает, что "это организованная деятельность, в которой участвуют власти другой страны".

Ранее стало известно, что Финляндия закрывает границу с Россией. Контрольно-пропускные пункты "Ваалимаа" и "Ниирала" прекратили свою работу вечером 15 декабря, через день после открытия.

Причина — возобновившийся наплыв беженцев, который в финском Министерстве внутренних дел связали с "влиянием иностранной державы".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов
10 декабря 2023 г. 00:42
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
10 декабря 2023 г. 14:26
Община: Армяне Карабаха не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о миацуме
Община: Армяне Карабаха не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о "миацуме"
11 декабря 2023 г. 14:03
Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год
Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год
12 декабря 2023 г. 15:27
В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
ФотоВ обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
13 декабря 2023 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi