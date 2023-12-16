Премьер Финляндии назвал наплыв беженцев на границе с РФ "атакой на суверенитет"

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что наплыв беженцев на границе с Россией является атакой на суверенитет Финляндии и ЕС.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что наплыв беженцев на границе с Россией является "атакой на суверенитет Финляндии и ЕС".

Как передает Report, об этом сообщает Yle.

"Это явная атака на суверенитет Финляндии и Евросоюза, на наши границы", — заявил Орпо.

Он отметил, что такой наплыв беженцев является небывалым для Финляндии. При этом он утверждает, что "это организованная деятельность, в которой участвуют власти другой страны".

Ранее стало известно, что Финляндия закрывает границу с Россией. Контрольно-пропускные пункты "Ваалимаа" и "Ниирала" прекратили свою работу вечером 15 декабря, через день после открытия.

Причина — возобновившийся наплыв беженцев, который в финском Министерстве внутренних дел связали с "влиянием иностранной державы".