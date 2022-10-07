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Премьер Финляндии: Надеемся, что Турция ратифицирует заявку о вступлении в НАТО

Премьер Финляндии: Надеемся, что Турция ратифицирует заявку о вступлении в НАТО Премьер-министр Финляндии Санна Марин рассчитывает, что Турция согласится ратифицировать заявку ее страны на вступление в НАТО как можно скорее.
Другие страны
7 октября 2022 г. 13:14
Премьер Финляндии: Надеемся, что Турция ратифицирует заявку о вступлении в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин рассчитывает, что Турция согласится ратифицировать заявку ее страны на вступление в НАТО как можно скорее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Марин заявила журналистам перед началом в пятницу неформального саммита глав государств и правительств стран Евросоюза (ЕС) по итогам разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся в четверг.

"Конечно, мы надеемся, что Турция ратифицирует нашу заявку о членстве как можно скорее", - сказала Марин.

Отметим, что в начале октября турецкий лидер сообщил о том, что Турция не ратифицирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии до тех пор, пока эти страны не выполнят данные Анкаре обещания. Одним из пунктов является пересмотр отношений с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

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Версия на английском языке Finnish PM hopes Turkiye will ratify her country's NATO membership bid

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