Премьер Финляндии: Надеемся, что Турция ратифицирует заявку о вступлении в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин рассчитывает, что Турция согласится ратифицировать заявку ее страны на вступление в НАТО как можно скорее.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин рассчитывает, что Турция согласится ратифицировать заявку ее страны на вступление в НАТО как можно скорее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Марин заявила журналистам перед началом в пятницу неформального саммита глав государств и правительств стран Евросоюза (ЕС) по итогам разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся в четверг.

"Конечно, мы надеемся, что Турция ратифицирует нашу заявку о членстве как можно скорее", - сказала Марин.

Отметим, что в начале октября турецкий лидер сообщил о том, что Турция не ратифицирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии до тех пор, пока эти страны не выполнят данные Анкаре обещания. Одним из пунктов является пересмотр отношений с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.