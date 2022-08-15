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Премьер-министр Финляндии заявила о намерениях укреплять границу с Россией

Премьер-министр Финляндии заявила о намерениях укреплять границу с Россией Финляндия намерена продолжать инвестировать в укрепление границы с Россией.
Другие страны
15 августа 2022 г. 19:47
Премьер-министр Финляндии заявила о намерениях укреплять границу с Россией

Финляндия намерена продолжать инвестировать в укрепление границы с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи премьер-министров стран Северной Европы в Осло.

"Мы должны быть уверены в том, что у Финляндии в будущем будет достаточный военный потенциал, и мы работаем над его укреплением. <...> Мы вложили очень большую сумму в новые истребители и готовы инвестировать еще больше в будущем. Поскольку реальность такова, что у страны есть агрессивный сосед, мы не может быть наивными. Мы должны быть готовы к возможным угрозам в будущем", - сказала Марин, отметив, что по этому вопросу Финляндия сотрудничает с НАТО.

"Мы не будем создавать блоки внутри НАТО, но мы сотрудничаем с НАТО. <...> Мы тесно работаем с альянсом и готовимся к еще более тесному взаимодействию в будущем", - добавила она.

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