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Премьер Финляндии допустил продление закрытия границы с Россией

Премьер Финляндии допустил продление закрытия границы с Россией Премьер Финляндии Петтери Орпо не исключает, что его страна не откроет границу с РФ по завершении нынешнего локдауна в воскресенье, 14 января, "если сохранится угроза отправки Россией на границу беженцев из третьих стран".
Другие страны
9 января 2024 г. 18:56
Премьер Финляндии допустил продление закрытия границы с Россией

Премьер Финляндии Петтери Орпо не исключает, что его страна не откроет границу с РФ по завершении нынешнего локдауна в воскресенье, 14 января, "если сохранится угроза отправки Россией на границу беженцев из третьих стран".

Как передает Report, об этом глава правительства сказал в интервью порталу Yle.

"Исходя из той информации, которая у меня есть сейчас, в РФ ничего не изменилось. Финляндия не откроет границу, если появятся явные признаки или угрозы, что Россия немедленно возобновит свою операцию", - сказал Орпо.

Он отметил, что для принятия решения будет проведена тщательная оценка со стороны властей.

"В своих решениях правительство пришло к выводу, что безопасность границ является для нас настолько важным вопросом, что она имеет и будет иметь приоритет до тех пор, пока мы не найдем окончательное решение", - заявил Орпо.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya Rusiya ilə sərhədi daha uzun müddət bağlı saxlaya bilər

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