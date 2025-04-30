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Премьер: Эстония готова отправить в Украину военнослужащих в составе сил сдерживания

Премьер: Эстония готова отправить в Украину военнослужащих в составе сил сдерживания Эстония готова отправить военнослужащих в рамках "коалиции желающих" во главе с Великобританией и Францией, предлагающих гарантии безопасности Украине.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 12:11
Премьер: Эстония готова отправить в Украину военнослужащих в составе сил сдерживания

Эстония готова отправить военнослужащих в рамках "коалиции желающих" во главе с Великобританией и Францией, предлагающих гарантии безопасности Украине.

Как передает Report со ссылкой на эстонские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Кристена Михала.

"Планирование коалиции добровольцев находится на полпути, но Эстония готова внести свой вклад, предоставив боевое подразделение сухопутных войск численностью до роты, инструкторов по подготовке кадров и штабных офицеров. Перед отправкой подразделения мы запросим мандат у Рийгикогу (парламент Эстонии - ред.)", - сказано в сообщении со слов премьера.

Он отметил, что Эстония по-прежнему придерживается позиции, что наилучшим способом гарантировать безопасность Украины является членство в НАТО.

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