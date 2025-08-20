О нас

Премьер Эстонии заявил о готовности направить роту военных в Украину

Премьер Эстонии заявил о готовности направить роту военных в Украину Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности отправить роту военных в Украину в составе "коалиции желающих".
Другие страны
20 августа 2025 г. 18:32
Премьер Эстонии заявил о готовности направить роту военных в Украину
Кристен Михал

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности отправить роту военных в Украину в составе "коалиции желающих".

Как передает Report, об этом пишет газета Postimees.

По словам премьера, решение стало итогом обсуждений европейских лидеров, посвященных гарантиям безопасности для Киева. При этом Михал отметил, что конкретные детали отправки эстонских военных пока обсуждать рано.

Он уточнил, что окончательное решение будет зависеть от возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также от хода переговоров с участием США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Estoniya Ukraynaya bir bölük hərbçilər göndərməyə hazırdır

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi