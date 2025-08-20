Премьер Эстонии заявил о готовности направить роту военных в Украину

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности отправить роту военных в Украину в составе "коалиции желающих".

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности отправить роту военных в Украину в составе "коалиции желающих".

Как передает Report, об этом пишет газета Postimees.

По словам премьера, решение стало итогом обсуждений европейских лидеров, посвященных гарантиям безопасности для Киева. При этом Михал отметил, что конкретные детали отправки эстонских военных пока обсуждать рано.

Он уточнил, что окончательное решение будет зависеть от возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также от хода переговоров с участием США.