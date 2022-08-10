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Премьер Эстонии заразилась коронавирусом

Премьер Эстонии заразилась коронавирусом Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сдала положительный тест на коронавирус.
Другие страны
10 августа 2022 г. 13:48
Премьер Эстонии заразилась коронавирусом

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сдала положительный тест на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом она сообщила в соцсетях.

По ее словам, она пока будет работать из дома.

Каллас рассказала, что еще два дня назад, 8 августа, у нее пропал голос, но сама списала это на простуду от кондиционера, так как экспресс-тесты на COVID-19 были отрицательными. "К вечеру понедельника, однако, поднялась высокая температура. Сегодня тест показал, что у меня COVID", - написала она.

Премьер Эстонии уточнила, что по указанию врача должна оставаться дома как минимум 48 часов после того, как пропадут симптомы вируса. Из-за этого она проведет заседание Кабмина в онлайн-формате, а все личные встречи и выступления решено пока отменить.

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