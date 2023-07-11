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Премьер: В Эстонии не будут размещать постоянные контингенты НАТО

Премьер: В Эстонии не будут размещать постоянные контингенты НАТО В Эстонии союзники по НАТО не будут размещать свои контингенты на постоянной основе.
Другие страны
11 июля 2023 г. 18:29
Премьер: В Эстонии не будут размещать постоянные контингенты НАТО

В Эстонии союзники по НАТО не будут размещать свои контингенты на постоянной основе.

Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

"В то время как Латвия и Литва намерены разместить боевые группы НАТО на постоянной основе, британцы не планируют размещать постоянный контингент в Эстонии", - сказала Каллас сегодня порталу ERR, комментируя саммит НАТО в Вильнюсе.

По ее словам, "у нас очень хорошее сотрудничество с британцами, и мы договорились, как именно организовать совместную работу. Именно в том смысле, что мы проводим совместные учения и всё, что касается управления, подразделения дивизионной структуры управления и коммуникации".

Каллас считает важным, чтобы Великобритания выделила для Эстонии конкретные бригады, которые проходят в Эстонии обучение, и в случае необходимости была готова их сюда перебросить.

Она подчеркнула, что, если страна подвергнется нападению, "эстонскому народу не придется ждать освобождения. Эстония готова немедленно дать отпор вместе с союзниками по НАТО".

"Мы будем готовы защищать нашу территорию вместе с нашими союзниками с первого момента, с первого сантиметра, и это означает, что наши военные силы и планы интегрированы с планами НАТО и вооруженными силами союзников по НАТО", - заявила Каллас.

Она сказала, что в соответствии с планами по обороне стран Балтии, обороноспособность Эстонии значительно усилится.

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