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Премьер Эстонии считает, что Украине важнее вступить в НАТО, чем в ЕС

Премьер Эстонии считает, что Украине важнее вступить в НАТО, чем в ЕС Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала обеспечение Украине членства в НАТО наиболее важной и срочной задачей, а присоединение страны к ЕС - второстепенной.
Другие страны
29 июня 2023 г. 20:11
Премьер Эстонии считает, что Украине важнее вступить в НАТО, чем в ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала обеспечение Украине членства в НАТО наиболее важной и срочной задачей, а присоединение страны к ЕС - второстепенной.

Как передает Report, об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью итальянской газете La Stampa.

"Для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС есть условия, и они должны быть соблюдены на 110%, после чего мы тоже должны будем внести свой вклад и дать зеленый свет. ЕС является экономическим проектом, но без безопасности не может быть экономического процветания".

Каллас утверждает, что вступление Украины в НАТО - единственная железная гарантия безопасности. Присутствие Украины в НАТО, по ее мнению, важно и для страны, и для Европы.

"Потому что в этом случае больше не было бы войн и это способствовало бы экономическому процветанию всего континента", - сказала политик.

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