Премьер Эстонии считает, что Украине важнее вступить в НАТО, чем в ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала обеспечение Украине членства в НАТО наиболее важной и срочной задачей, а присоединение страны к ЕС - второстепенной.
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"Для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС есть условия, и они должны быть соблюдены на 110%, после чего мы тоже должны будем внести свой вклад и дать зеленый свет. ЕС является экономическим проектом, но без безопасности не может быть экономического процветания".
Каллас утверждает, что вступление Украины в НАТО - единственная железная гарантия безопасности. Присутствие Украины в НАТО, по ее мнению, важно и для страны, и для Европы.
"Потому что в этом случае больше не было бы войн и это способствовало бы экономическому процветанию всего континента", - сказала политик.