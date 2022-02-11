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Премьер Эстонии призвала не идти на уступки России

Премьер Эстонии призвала не идти на уступки России Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что страны Запада не должны идти на уступки России в рамках диалога по вопросам европейской безопасности.
Другие страны
11 февраля 2022 г. 07:40
Премьер Эстонии призвала не идти на уступки России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что страны Запада не должны идти на уступки России в рамках диалога по вопросам европейской безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Каллас сказала на пресс-конференции перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

"Мы должны помнить о том, что нельзя делать никаких уступок, даже небольших, под дулом пистолета", - сказала она.

Каллас добавила, что "дипломатия и настоящий диалог" будут иметь шанс только при наличии "надежного сдерживания".

"Любая неудача в этом пошлет обнадеживающий сигнал России и может привести к аналогичной тактике и давлению в других местах", - добавила премьер-министр.

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