Премьер Эстонии призвала не идти на уступки России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что страны Запада не должны идти на уступки России в рамках диалога по вопросам европейской безопасности.
"Мы должны помнить о том, что нельзя делать никаких уступок, даже небольших, под дулом пистолета", - сказала она.
Каллас добавила, что "дипломатия и настоящий диалог" будут иметь шанс только при наличии "надежного сдерживания".
"Любая неудача в этом пошлет обнадеживающий сигнал России и может привести к аналогичной тактике и давлению в других местах", - добавила премьер-министр.