Премьер Эстонии призвала изолировать Россию

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия должна быть изолирована от свободного мира в связи с событиями на Украине.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия должна быть изолирована от свободного мира в связи с событиями на Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", во вторник Каллас встретилась в Таллине с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили вопросы безопасности в Европе и поддержку Украины.

Каллас считает, что сейчас необходимо поддерживать Украину в политическом, гуманитарном, экономическом, и военном смысле. "Россия должна быть изолирована от свободного мира. Мы должны адаптироваться к новой реальности и принимать соответствующие решения в отношении собственной обороны",- заявила она на совместной пресс-конференции в Таллине.

Каллас также отметила необходимость закрыть SWIFT для России и Беларуси, ограничить работу с криптовалютой.

"Также нужно закрыть для России воздушное пространство и морские порты", - добавила она.

По словам Каллас, сейчас в разработке находится очередной пакет санкций против России.

"Мы работаем вместе с союзниками по ЕС, которым необходимо выработать общую позицию. Что касается возможности введения эмбарго на поставки нефти и газа из России, то следует сказать, что это в разной степени затронет европейские страны. Это потребует поиска альтернатив для стран, которые в большей степени пострадают от эмбарго. Это необходимо обсудить", - подчеркнула Каллас.