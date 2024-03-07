Премьер Эстонии отказалась от выдвижения на пост главы Еврокомиссии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась от предложения стать кандидатом на выборах главы Еврокомиссии (ЕК).

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась от предложения стать кандидатом на выборах главы Еврокомиссии (ЕК).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом Каллас заявила в четверг на пресс-конференции.

"Я тщательно рассмотрела как плюсы, так и минусы этого предложения, но проинформировала руководство Альянса либералов и демократов Европы (АЛДЕ), что не возьму на себя эту роль. Выдвижение моей кандидатуры даст Эстонии хорошую возможность поднять наши проблемы в крупных дебатах, но, возможно, эту работу можно выполнить и без выдвижения моей кандидатуры", - сказала она.

Намеченные на 6-9 июня европейские выборы приведут к назначению первых лиц главных институтов ЕС, в том числе, ЕК, глава которой может избираться на свой пост не более чем на два пятилетних срока.

Сейчас ЕК возглавляет Урсула фон дер Ляйен, она будет участвовать в предстоящих выборах.