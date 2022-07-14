Премьер Эстонии официально объявила о решении уйти в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в четверг о намерении уйти в отставку.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в четверг о намерении уйти в отставку.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба правительства.

"На состоявшемся в четверг заседании правительства премьер-министр Кая Каллас добавила к повестке дня дополнительный пункт, согласно которому она официально заявила о своем решении уйти в отставку по собственному желанию", - сказано в сообщении.

Кроме того, кабмин предложил спикеру парламента созвать внеочередное заседание высшего законодательного органа 15 июля 2022 года в 9:00 и включить в повестку дня политическое заявление премьер-министра.

Вместе с премьер-министром в отставку уходит и все правительство.

"Наше правительство пришло к руководству страной в очень сложное время (...) Несмотря на трудные времена, мы сделали много хороших и великих дел, которыми укрепили эстонское государство и поддержали наш народ", - говорится в заявлении Каллас.

"Во время пандемии мы сохранили общество открытым и детей в школу, мы помогли людям справиться с высокими ценами на энергоносители, мы вложили миллиард евро в укрепление обороноспособности Эстонии, мы добились усиления восточного крыла НАТО, и мы были одним из самых больших сторонников Украины. Мы также осуществили слияние флотов пограничной охраны и Сил обороны, о котором только и говорили десятилетиями. Я благодарна министрам, с которыми мы полтора года руководили страной. Эстония была в надежных руках", - подчеркнула Каллас.

Как ожидается, на внеочередной сессии парламента в пятницу Каллас попросит мандат для новой трехпартийной коалиции в главе с нею. В коалицию войдут партии Реформ, "Отечество" и Социал-демократы.