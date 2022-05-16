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Премьер Эстонии: Нужно дать понять Путину, что он в изоляции и перестать ему звонить

Премьер Эстонии: Нужно дать понять Путину, что он в изоляции и перестать ему звонить Нет никакого смысла разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным, если страны Запада действительно хотят, чтобы он осознал свою изоляцию.
Другие страны
16 мая 2022 г. 11:31
Премьер Эстонии: Нужно дать понять Путину, что он в изоляции и перестать ему звонить

Нет никакого смысла разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным, если страны Запада действительно хотят, чтобы он осознал свою изоляцию.

Как передает Report, об этом в интервью изданию EURACTIV заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она раскритиковала французского лидера Эмануэля Макрона за его "телефонную дипломатию".

"Мне кажется, что, если все продолжат звонить ему, он не поймет, что изолирован. Поэтому, если мы хотим донести сообщение, что на самом деле он изолирован, не звоните ему — в этом нет смысла", - заявила Каллас, добавив, что Путин "чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят поговорить с ним".

Ранее Каллас назвала присланные Североатлантическим альянсом предложения по укреплению обороны страны неудовлетворительными. По ее словам, альянс старается позаботиться о всех странах — участниках НАТО, но при этом не учитывается риск нападения на каждую из них.

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Версия на английском языке Stop calling Putin, Estonia’s PM says
Версия на азербайджанском языке Estoniyanın Baş naziri: “Putinə təcrid olunduğunu başa salmaq lazımdır”

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