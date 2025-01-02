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Премьер Эстонии: НАТО увеличит свое присутствие в Балтийском море

Премьер Эстонии: НАТО увеличит свое присутствие в Балтийском море НАТО в связи с последними событиями, связанными с повреждениями подводной критически важной инфраструктуры в Балтийском море, увеличит свое присутствие в его акватории.
Другие страны
2 января 2025 г. 16:55
Премьер Эстонии: НАТО увеличит свое присутствие в Балтийском море

НАТО в связи с последними событиями, связанными с повреждениями подводной критически важной инфраструктуры в Балтийском море, увеличит свое присутствие в его акватории.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

"Точные шаги не будут обнародованы, пока они не будут предприняты", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Таллине.

Михал выразил удовлетворение действиями Финляндии, задержавшей зарегистрированный на Островах Кука танкер Eagle S, который подозревается в повреждении эстонско-финского электрокабеля Est Link 2 и, по данным финской таможни, принадлежит российскому "теневому флоту".

25 декабря эстонский оператор сетей электро- и газоснабжения Elering сообщил, что произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. На следующий день Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного электрокабеля Estlink 2.

Было начато досудебное расследование, которым руководит департамент полиции Хельсинки.

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Версия на азербайджанском языке NATO Baltik dənizində iştirakını artıracaq
Версия на английском языке NATO to bolster presence in Baltic Sea following underwater infrastructure attacks

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