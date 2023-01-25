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Премьер Эстонии: Мы заместили поставленные Украине вооружения и наращиваем боеспособность

Премьер Эстонии: Мы заместили поставленные Украине вооружения и наращиваем боеспособность Эстония заместила все вооружения, ранее переданные в качестве помощи Киеву, и наращивает боеспособность своих вооруженных сил.
Другие страны
25 января 2023 г. 20:36
Премьер Эстонии: Мы заместили поставленные Украине вооружения и наращиваем боеспособность

Эстония заместила все вооружения, ранее переданные в качестве помощи Киеву, и наращивает боеспособность своих вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявила премьер-министр республики Кая Каллас на заседании Рийгикогу (парламента) страны.

"Мы уже получили или вот-вот получим ракетные системы HIMARS. Мы сами приобрели системы ПВО. На смену отданным гаубицам придут установки К9. Мы уже планировали их заменить. У нас не было для них боеприпасов", - приводит пресс-служба парламента слова главы эстонского правительства.

По словам Каллас, обороноспособность Эстонии "скорее возросла, а не сократилась". Премьер также подчеркнула, что все поставленные киевским властям вооружения Таллин замещает "либо своими силами, либо при помощи союзников".

Глава кабмина сообщила, что эстонские власти намерены потратить около 900 млн евро на приобретение новых боеприпасов до 2025 года.

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