Премьер Эстонии: Евросоюзу требуется единый подход в отношениях с Китаем

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает необходимостью разработку и принятие странами Евросоюза единого подхода в отношении Китая с учетом аспектов безопасности.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает необходимостью разработку и принятие странами Евросоюза единого подхода в отношении Китая с учетом аспектов безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в пятницу на полях саммита блока.

"Нам известна решительная позиция наших трансатлантических партнеров по данному вопросу, но мы должны договориться о собственном едином подходе [в отношении КНР]", - заявила премьер. По ее словам, она является сторонницей либеральной экономики, однако с учетом текущей обстановки в сфере мировой безопасности "важно помнить, что все связи [государства] могут ему навредить, поэтому важно держаться друзей". Каллас также отметила, что Китай все больше становится системным конкурентом для ЕС.