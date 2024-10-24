О нас

Премьер Эфиопии: ООН должна инициировать реформы финансовых институтов

Премьер Эфиопии: ООН должна инициировать реформы финансовых институтов Транспарентные процедуры снижения долговой нагрузки достижимы и будут способствовать устойчивому развитию.
Другие страны
24 октября 2024 г. 12:45
Премьер Эфиопии: ООН должна инициировать реформы финансовых институтов

Совместными усилиями страны Глобального Юга могут облегчить долговую ситуацию для наименее развитых стран, это достижимо путем применения транспарентных процедур и будет способствовать устойчивому развитию.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, выступая в четверг в Казани на саммите БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс".

Он отметил, что ООН должна инициировать экономические преобразования и реформы финансовых институтов.

"Необходимо укрепить солидарность и партнерство, использовать реформы глобального управления. Реформа многосторонних экономических и финансовых институтов должна стать приоритетом нашего сотрудничества", - сказал Али.

Премьер также подчеркнул, что возможности Глобального Юга возрастают на фоне технологического развития.

"Сотрудничество по линии "Юг-Юг" имеет большой потенциал по вопросам глобальной безопасности, преодоления бедности и последствий изменения климата", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Президент ЮАР: Конфликты в мире не должны продолжаться вечно
Президент ЮАР: Конфликты в мире не должны продолжаться вечно
24 октября 2024 г. 13:06
Путин: Нездоровые методы Запада подрывают стабильность и поощряют распри
Путин: Нездоровые методы Запада подрывают стабильность и поощряют распри
24 октября 2024 г. 12:30
Путин: ООН должна быть адаптирована к современных реалиям
Путин: ООН должна быть адаптирована к современных реалиям
24 октября 2024 г. 12:25
МИД Франции: Саммит БРИКС показал, что у Запада больше нет монополии в мире
МИД Франции: Саммит БРИКС показал, что у Запада больше нет монополии в мире
24 октября 2024 г. 12:14
Число жертв шторма Трами на Филиппинах достигло 26 человек
Число жертв шторма "Трами" на Филиппинах достигло 26 человек
24 октября 2024 г. 11:59
В Армении могут разрешить проведение новых выборов в случае ЧП
В Армении могут разрешить проведение новых выборов в случае ЧП
24 октября 2024 г. 11:43
Семь стран НАТО выступают против вступления Украины в альянс
Семь стран НАТО выступают против вступления Украины в альянс
24 октября 2024 г. 11:07
В Финляндии сообщили о полном прекращении работы двух КПП на границе с Россией
В Финляндии сообщили о полном прекращении работы двух КПП на границе с Россией
24 октября 2024 г. 10:52
СМИ: более 70 израильских военных погибли за неделю в боях с Хезболлах
СМИ: более 70 израильских военных погибли за неделю в боях с "Хезболлах"
24 октября 2024 г. 09:13
На востоке Индии из-за циклона Дана эвакуируют более 1 млн человек
На востоке Индии из-за циклона "Дана" эвакуируют более 1 млн человек
24 октября 2024 г. 08:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi