Премьер Эфиопии: ООН должна инициировать реформы финансовых институтов

Транспарентные процедуры снижения долговой нагрузки достижимы и будут способствовать устойчивому развитию.

Совместными усилиями страны Глобального Юга могут облегчить долговую ситуацию для наименее развитых стран, это достижимо путем применения транспарентных процедур и будет способствовать устойчивому развитию.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, выступая в четверг в Казани на саммите БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс".

Он отметил, что ООН должна инициировать экономические преобразования и реформы финансовых институтов.

"Необходимо укрепить солидарность и партнерство, использовать реформы глобального управления. Реформа многосторонних экономических и финансовых институтов должна стать приоритетом нашего сотрудничества", - сказал Али.

Премьер также подчеркнул, что возможности Глобального Юга возрастают на фоне технологического развития.

"Сотрудничество по линии "Юг-Юг" имеет большой потенциал по вопросам глобальной безопасности, преодоления бедности и последствий изменения климата", - сказал он.